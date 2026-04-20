Jefferies maintient sa recommandation à Conserver sur le titre Covivio et abaisse son objectif de cours à 57 E (contre 58 E) après la publication des chiffres du 1er trimestre.
Jefferies estime que les tendances opérationnelles sous-jacentes sont restées positives au premier trimestre, malgré un léger ralentissement.
Selon l'analyste, les prévisions de croissance d'environ 4 % en glissement annuel du BPA ajusté EPRA pour 2026 semblent crédibles. "Le portefeuille présente une sensibilité relativement faible à un contexte macroéconomique plus défavorable".
L'analyste juge que le secteur des bureaux représente le principal facteur de risque. "L'activité reste solide, malgré un léger ralentissement, avec une croissance de 2,4 % du GRI à périmètre comparable au premier trimestre (+1,2 point de pourcentage au-dessus de l'indexation)".
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,7 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.