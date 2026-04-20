Jefferies abaisse son objectif de cours sur Covivio

Jefferies maintient sa recommandation à Conserver sur le titre Covivio et abaisse son objectif de cours à 57 E (contre 58 E) après la publication des chiffres du 1er trimestre.





Jefferies estime que les tendances opérationnelles sous-jacentes sont restées positives au premier trimestre, malgré un léger ralentissement.





Selon l'analyste, les prévisions de croissance d'environ 4 % en glissement annuel du BPA ajusté EPRA pour 2026 semblent crédibles. "Le portefeuille présente une sensibilité relativement faible à un contexte macroéconomique plus défavorable".





L'analyste juge que le secteur des bureaux représente le principal facteur de risque. "L'activité reste solide, malgré un léger ralentissement, avec une croissance de 2,4 % du GRI à périmètre comparable au premier trimestre (+1,2 point de pourcentage au-dessus de l'indexation)".