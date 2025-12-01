Jefferies abaisse son objectif de cours sur Novo Nordisk

Jefferies réaffirme son opinion "sous-performance" sur Novo Nordisk avec un objectif de cours abaissé de 7% à 270 couronnes danoises, expliquant que si la dévalorisation du titre a été significative, il ne voit pas de bon argument pour un plancher de valorisation.



"La baisse des prix américains pourrait stimuler une demande de volume supplémentaire et renforcer la rétention des patients, mais nous ne sommes pas d'avis qu'à ces prix, les génériques ne peuvent pas rivaliser", estime le broker.



Aussi, Jefferies prévient que le risque de falaise de brevets persiste. "La dynamique du compte de résultat pour 2026 semble bien comprise par le marché, mais ce n'est pas encore le cas pour 2027", poursuit-il.