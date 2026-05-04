Jefferies abaisse son objectif sur L'Oréal, reste à "sous-performance"

Les analystes de Jefferies ont réitéré lundi leur opinion "sous-performance" sur L'Oréal, avec un objectif de cours ramené de 326 à 323 euros, estimant que la valorisation actuelle du groupe de cosmétiques apparaît exigeante au regard de sa dynamique de croissance réelle.

Les analystes de Jefferies ont réitéré lundi leur opinion "sous-performance" sur L'Oréal, avec un objectif de cours ramené de 326 à 323 euros, estimant que la valorisation actuelle du groupe de cosmétiques apparaît exigeante au regard de sa dynamique de croissance réelle.



Dans une note de recherche, le broker indique que la croissance comparable (LFL) du numéro un mondial de la beauté s'est établie à environ 4,5% en moyenne en rythme annuel sur les deux dernières années, un niveau jugé solide dans l'univers des biens de consommation, permettant à L'Oréal de croître légèrement plus vite que le marché mondial des cosmétiques.



Cette surperformance relative reste toutefois limitée, le groupe affichant une croissance estimée à environ 1,1 à 1,2 fois celle de son marché, notent les analystes, qui soulignent que ce rythme ne correspond pas pleinement aux attentes implicites du marché, alors que le titre se négocie sur la base d'un multiple d'environ 26 fois les bénéfices.



Un multiple jugé élevé au regard de la croissance réelle



Une telle valorisation refléterait plutôt une croissance annuelle proche de 5,5%, supérieure à la tendance observée récemment, explique le courtier.



Par ailleurs, la normalisation progressive des comparables devrait se traduire par un ralentissement du rythme de croissance trimestrielle, ce qui conduit Jefferies à anticiper une progression de ses ventes comparables comprise entre 4% et 4,5% dans les prochains trimestres, soit un niveau en ligne avec les tendances actuelles mais sans accélération.



Dans ce contexte, les analystes estiment qu'une croissance modérée pourrait davantage mettre sous pression la valorisation du titre.