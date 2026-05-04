Jefferies abaisse son objectif sur L'Oréal, reste à "sous-performance"
Les analystes de Jefferies ont réitéré lundi leur opinion "sous-performance" sur L'Oréal, avec un objectif de cours ramené de 326 à 323 euros, estimant que la valorisation actuelle du groupe de cosmétiques apparaît exigeante au regard de sa dynamique de croissance réelle.
Les analystes de Jefferies ont réitéré lundi leur opinion "sous-performance" sur L'Oréal, avec un objectif de cours ramené de 326 à 323 euros, estimant que la valorisation actuelle du groupe de cosmétiques apparaît exigeante au regard de sa dynamique de croissance réelle.
Dans une note de recherche, le broker indique que la croissance comparable (LFL) du numéro un mondial de la beauté s'est établie à environ 4,5% en moyenne en rythme annuel sur les deux dernières années, un niveau jugé solide dans l'univers des biens de consommation, permettant à L'Oréal de croître légèrement plus vite que le marché mondial des cosmétiques.
Cette surperformance relative reste toutefois limitée, le groupe affichant une croissance estimée à environ 1,1 à 1,2 fois celle de son marché, notent les analystes, qui soulignent que ce rythme ne correspond pas pleinement aux attentes implicites du marché, alors que le titre se négocie sur la base d'un multiple d'environ 26 fois les bénéfices.
Un multiple jugé élevé au regard de la croissance réelle
Une telle valorisation refléterait plutôt une croissance annuelle proche de 5,5%, supérieure à la tendance observée récemment, explique le courtier.
Par ailleurs, la normalisation progressive des comparables devrait se traduire par un ralentissement du rythme de croissance trimestrielle, ce qui conduit Jefferies à anticiper une progression de ses ventes comparables comprise entre 4% et 4,5% dans les prochains trimestres, soit un niveau en ligne avec les tendances actuelles mais sans accélération.
Dans ce contexte, les analystes estiment qu'une croissance modérée pourrait davantage mettre sous pression la valorisation du titre.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.