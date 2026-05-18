Jefferies abaisse son objectif sur Unilever, reste à conserver
Jefferies a annoncé lundi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre Unilever, jugeant que le géant des produits de grande consommation pourrait être contraint d'intensifier sa stratégie d'acquisitions et de restructuration afin de soutenir sa croissance et convaincre les marchés de lui accorder une valorisation comparable à celle de ses grands concurrents américains.
La banque voit dans les récentes initiatives du groupe - relèvement des objectifs financiers, réduction des coûts, cessions d'actifs et simplification du portefeuille - des signes croissants de l'influence du fonds activiste Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, désormais membre du conseil d'administration.
Selon Jefferies, l'impact de Trian sur la stratégie du groupe "a été constant", mais les analystes jugent que davantage d'initiatives pourraient être nécessaires pour répondre pleinement à la vision du fonds activiste.
La banque évoque notamment une accélération de la stratégie dite de "Buy & Boost", consistant à acquérir des marques premium à forte résonance auprès des consommateurs, puis à accélérer leur croissance grâce à la puissance de distribution et aux investissements marketing d'Unilever.
De son point de vue, les acquisitions de Liquid IV (suppléments énergétiques), Nutrafol (santé des cheveux) et K18 (soins capillaires) illustrent bien cette approche. D'après Jefferies, Liquid IV et Nutrafol ont à elles seules contribué à environ 70 points de base de croissance organique annuelle du groupe au cours des quatre dernières années.
Un écart de croissance qui bloque la valorisation
Cependant, cet effet positif commencerait à s'estomper, obligeant le groupe à identifier de nouvelles acquisitions capables de soutenir la dynamique de croissance perçue par les investisseurs.
"De nouvelles opérations pourraient être nécessaires afin de maintenir intacte l'image de croissance", écrivent les analystes.
Jefferies estime également qu'Unilever pourrait être amené à envisager une acquisition de grande taille afin de générer des synergies, améliorer son exposition à des segments plus dynamiques et renforcer son profil de croissance. La banque souligne toutefois que ce type d'opération comporte des risques d'exécution et d'intégration.
Les analystes considèrent par ailleurs que plusieurs initiatives récentes - notamment le projet de séparation de l'activité glaces et les programmes agressifs de réduction des coûts - ont contribué à améliorer les marges et à simplifier la structure du groupe. Mais ils jugent ambitieux l'espoir de certains investisseurs de voir Unilever, qui se traite à 15,9 fois ses bénéfices, atteindre des multiples de valorisation comparables à ceux de Procter & Gamble (20x) ou Colgate-Palmolive (22x).
Selon Jefferies, la croissance organique des ventes d'Unilever demeure inférieure d'environ 1,5 point de pourcentage par an à celle de ses principaux concurrents américains, ce qui limite, à ce stade, le potentiel de convergence des valorisations.
L'établissement réduit en conséquence sa cible de 4 300 à 3 700 pence, tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur le titre.
Unilever PLC (Unilever) figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec des ventes dans plus de 190 pays et touchant 3,7 milliards de consommateurs par jour. Plus de la moitié de l'empreinte de l'entreprise se trouve sur les marchés en développement et émergents. Unilever compte environ 400 marques présentes dans les foyers du monde entier, dont Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann's, Vaseline, TRESemmé, Lux, Axe, Sunsilk et Surf. Le plan de vie durable de la société Unilever (USLP) sous-tend la stratégie de l'entreprise. Le plan de vie durable de la société Unilever crée de la valeur en favorisant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. Depuis 2010, la société a pris des mesures dans le cadre du plan de vie durable de la société Unilever pour aider plus d'un milliard de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, à réduire de moitié son empreinte écologique et à améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes au fur et à mesure de la croissance de son activité. Unilever a déjà fait des progrès significatifs et continue d'élargir son ambition, elle s'est engagée à faire en sorte que 100% de ses emballages en plastique soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.