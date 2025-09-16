Jefferies abaisse son opinion sur L'Oréal

Jefferies a annoncé mardi avoir abaissé sa recommandation sur le titre L'Oréal de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 371 à 340 euros, invoquant un niveau de valorisation trop riche.



Dans une note de recherche, Jefferies souligne que le marché valorise le géant des cosmétiques chèrement à environ 30 fois les bénéfices attendus l'an prochain, un niveau auquel les investisseurs sont en droit d'attendre une croissance organique de plus de 5% par an et une amélioration de la rentabilité via un accroissement des marges.



Un tel scénario, tempère toutefois le broker, semble aujourd'hui bien peu probable au moment où le secteur de la beauté est en train de revenir à une trajectoire de croissance 'normale', située autour de 4% par an, suite au boom exceptionnel provoqué par l'explosion du marché chinois.



Certes, L'Oréal continue de remporter des parts de marché, reconnaît le courtier, mais à un rythme moins marqué qu'auparavant, précise-t-il, ce qui signifie selon lui que le titre pourrait perdre de son attrait et être dévalorisé en Bourse.