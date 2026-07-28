Jefferies ajuste sa cible sur Apple avant ses résultats trimestriels
Jefferies réaffirme sa recommandation "conserver" sur Apple, avec un objectif de cours relevé de 3%, à 308,92 USD, une cible qui fait encore ressortir un potentiel de baisse de 7% pour le titre, avant la publication par le groupe technologique de ses résultats trimestriels, prévue jeudi soir.
Pour ce 3e trimestre comptable (clos en juin), le broker relève son estimation de croissance du chiffre d'affaires de 14,2% à 16%, en raison d'une demande accrue pour l'iPhone 17 et d'un effet de change favorable de 1 à 1,5 point de pourcentage.
Néanmoins, Jefferies réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation et de BPA d'environ 7%, à des niveaux inférieurs de 6% au consensus, en raison de préoccupations concernant la marge brute.
"Notre analyse approfondie de la marge brute indique que celle de l'iPhone 17 pourrait reculer de 4 points au 3e trimestre comptable et de 9 points au 2e semestre de l'année civile 2026 en l'absence de hausse des prix", précise le broker.
"Même avec des hausses de prix de 18% à 26% pour l'iPhone 18 Pro/Pro Max, nous estimons que la marge brute reculerait tout de même de 3,5 points", poursuit l'intermédiaire financier.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.