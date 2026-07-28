Jefferies ajuste sa cible sur Apple avant ses résultats trimestriels

Jefferies réaffirme sa recommandation "conserver" sur Apple, avec un objectif de cours relevé de 3%, à 308,92 USD, une cible qui fait encore ressortir un potentiel de baisse de 7% pour le titre, avant la publication par le groupe technologique de ses résultats trimestriels, prévue jeudi soir.

Pour ce 3e trimestre comptable (clos en juin), le broker relève son estimation de croissance du chiffre d'affaires de 14,2% à 16%, en raison d'une demande accrue pour l'iPhone 17 et d'un effet de change favorable de 1 à 1,5 point de pourcentage.



Néanmoins, Jefferies réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation et de BPA d'environ 7%, à des niveaux inférieurs de 6% au consensus, en raison de préoccupations concernant la marge brute.



"Notre analyse approfondie de la marge brute indique que celle de l'iPhone 17 pourrait reculer de 4 points au 3e trimestre comptable et de 9 points au 2e semestre de l'année civile 2026 en l'absence de hausse des prix", précise le broker.



"Même avec des hausses de prix de 18% à 26% pour l'iPhone 18 Pro/Pro Max, nous estimons que la marge brute reculerait tout de même de 3,5 points", poursuit l'intermédiaire financier.