Pour ce 3e trimestre comptable (clos en juin), le broker relève son estimation de croissance du chiffre d'affaires de 14,2% à 16%, en raison d'une demande accrue pour l'iPhone 17 et d'un effet de change favorable de 1 à 1,5 point de pourcentage.

Néanmoins, Jefferies réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation et de BPA d'environ 7%, à des niveaux inférieurs de 6% au consensus, en raison de préoccupations concernant la marge brute.

"Notre analyse approfondie de la marge brute indique que celle de l'iPhone 17 pourrait reculer de 4 points au 3e trimestre comptable et de 9 points au 2e semestre de l'année civile 2026 en l'absence de hausse des prix", précise le broker.

"Même avec des hausses de prix de 18% à 26% pour l'iPhone 18 Pro/Pro Max, nous estimons que la marge brute reculerait tout de même de 3,5 points", poursuit l'intermédiaire financier.