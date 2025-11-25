Jefferies ajuste sa cible sur Technip Energies, mais reste à "achat"

Tout en abaissant son objectif de cours de 4% à 48 euros, Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Technip Energies, avec des estimations d'EBITDA 2026/27 rehaussées de 2/6% avec l'ajout de l'acquisition d'AM&C à son modèle à partir du 2e trimestre 2026.



"La contribution à la marge plus élevée fait plus que compenser les réductions de chiffre d'affaires à nos prévisions organiques pour TPS, suite au manquement aux attentes au 3e trimestre et à la rebase des prévisions pour 2026", explique le broker.



Selon lui, la couverture du carnet de commande en livraisons de projets en 2026 soutient une croissance des revenus de 20% en rythme annuel, et le pipeline d'attributions en pré-FID soutient un retour à des prises de commandes de plus de 10 MdsEUR en 2026.