Tout en abaissant son objectif de cours de 4% à 48 euros, Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Technip Energies, avec des estimations d'EBITDA 2026/27 rehaussées de 2/6% avec l'ajout de l'acquisition d'AM&C à son modèle à partir du 2e trimestre 2026.
"La contribution à la marge plus élevée fait plus que compenser les réductions de chiffre d'affaires à nos prévisions organiques pour TPS, suite au manquement aux attentes au 3e trimestre et à la rebase des prévisions pour 2026", explique le broker.
Selon lui, la couverture du carnet de commande en livraisons de projets en 2026 soutient une croissance des revenus de 20% en rythme annuel, et le pipeline d'attributions en pré-FID soutient un retour à des prises de commandes de plus de 10 MdsEUR en 2026.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (70,6%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (29,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (16,8%), Afrique et Moyen-Orient (59,4%), Amérique (12,9%) et Asie-Pacifique (10,9%).
