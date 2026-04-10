Jefferies maintient sa note à sous-performance sur le titre avec un objectif de cours de 16 francs suisses avant la publication des résultats du 1er trimestre prévue le 13 mai.
Jefferies estime que les résultats du 1er trimestre 2026, devraient confirmer la dynamique positive du chiffre d'affaires.
Toutefois, l'analyste anticipe la persistance d'une faible marge brute, ce qui remet en question les prévisions du consensus.
Selon Jefferies, les commentaires de l'entreprise à la fin du mois de février faisaient état d'une " dynamique positive continue " des volumes à ce jour au premier trimestre, et les données de marché récentes suggèrent que cette dynamique s'est poursuivie tout au long du trimestre, ce qui indique une croissance organique au premier trimestre globalement conforme à la performance de 3,9 % enregistrée au quatrième trimestre (consensus +3,6 % / Jefferies +3,4 %).
L'analyste indique que la prévision d'EBIT ajusté pour le 1er trimestre est légèrement inférieure aux estimations du consensus.
Jefferies vise un résultat d'exploitation ajusté (EBIT) de 150 millions d'euros, en hausse de 14 % sur un an, soit environ 4 % de moins que le consensus de 156 millions d'euros.
" Nous pensons qu'un nouveau trimestre de performances décevantes pour la marge brute devrait rester au centre des préoccupations des investisseurs".
Le broker anticipe une marge en progression de 30 points de base sur un an, à 2,7 % (consensus : 2,8 %). "Nous prévoyons une évolution du consensus en notre faveur, sous l'effet des fluctuations des taux de change et des marges brutes".
"Les prévisions indiquent une stabilité séquentielle des Frais généraux et administratifs (SG&A) au premier trimestre (917 millions d'euros au quatrième trimestre 2025), soit une baisse d'environ 6 % sur un an (-3 % au quatrième trimestre). Ce chiffre est conforme aux prévisions consensuelles, qui s'établissent à 914 millions d'euros. Nous estimons que toute pression sur la marge brute pourrait entraîner un ajustement des SG&A" explique le bureau d'analyse.
Enfin Jefferies constate un FCF globalement stable en glissement annuel à -159 millions d'euros contre 204 millions d'euros prévus.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le recrutement temporaire, le placement permanent, l'externalisation et la transition de carrière. Elle opère par le biais de deux secteurs d'activité : Staffing et Solutions. La ligne d'activité Staffing comprend le General Staffing, qui inclut le bureau et l'industrie, et le Professional Staffing, qui inclut les technologies de l'information, l'ingénierie et la technique, la finance et le juridique, ainsi que le médical et le scientifique. La ligne d'activité Solutions comprend l'externalisation des processus d'entreprise, qui comprend les programmes de services gérés, l'externalisation des processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui comprend l'outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Allemagne et l'Autriche, le Japon, l'Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.