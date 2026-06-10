SMA Solar Technology AG est un spécialiste allemand de la technologie des systèmes photovoltaïques (PV). SMA Solar Technology et ses filiales (groupe SMA) se consacrent principalement au développement, à la production et à la vente de systèmes et de solutions pour la production, le stockage et l'utilisation de l'énergie solaire. La société opère à travers trois segments : Le segment des solutions domestiques, le groupe SMA propose des solutions intégrées d'énergie solaire pour les systèmes photovoltaïques privés. La nouvelle gamme SMA Home Energy Solutions comprend des systèmes pour la production, le stockage et la gestion de l'énergie solaire, ainsi que pour le chauffage et la recharge. Le segment Large Scale & Project Solution propose des produits, des systèmes et des solutions pour les projets industriels solaires, de stockage et d'hydrogène, ainsi que pour la conversion des réseaux d'utilité publique à une proportion d'énergie renouvelable. Le segment des solutions commerciales et industrielles se concentre sur les marchés mondiaux des systèmes photovoltaïques commerciaux, avec ou sans gestion de l'énergie, du stockage des batteries et des solutions de recharge des véhicules électriques.