Jefferies confirme son conseil à l'achat sur SMA Solar avec un objectif de cours de 74 E.
Jefferies indique dans son étude du jour qye le stockage par batteries s'impose rapidement comme l'un des thèmes d'investissement les plus importants du marché de l'électricité en Europe.
L'analyste estime que la pénétration croissante des énergies renouvelables entraîne une volatilité structurelle plus élevée, des limitations de production, ce qui fragilise de plus en plus la rentabilité des énergies renouvelables autonomes.
Jefferies pense que la baisse des coûts, l'adoption accélérée de la colocalisation et une réglementation favorable positionnent les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) comme un bénéficiaire clé, sur plusieurs années, de la transition énergétique et des besoins de flexibilité du réseau en Europe.
SMA Solar Technology AG est un spécialiste allemand de la technologie des systèmes photovoltaïques (PV). SMA Solar Technology et ses filiales (groupe SMA) se consacrent principalement au développement, à la production et à la vente de systèmes et de solutions pour la production, le stockage et l'utilisation de l'énergie solaire. La société opère à travers trois segments : Le segment des solutions domestiques, le groupe SMA propose des solutions intégrées d'énergie solaire pour les systèmes photovoltaïques privés. La nouvelle gamme SMA Home Energy Solutions comprend des systèmes pour la production, le stockage et la gestion de l'énergie solaire, ainsi que pour le chauffage et la recharge. Le segment Large Scale & Project Solution propose des produits, des systèmes et des solutions pour les projets industriels solaires, de stockage et d'hydrogène, ainsi que pour la conversion des réseaux d'utilité publique à une proportion d'énergie renouvelable. Le segment des solutions commerciales et industrielles se concentre sur les marchés mondiaux des systèmes photovoltaïques commerciaux, avec ou sans gestion de l'énergie, du stockage des batteries et des solutions de recharge des véhicules électriques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.