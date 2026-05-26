Jefferies confirme son conseil "achat" sur Boeing

L'analyste confirme son conseil sur l'avionneur avec un objectif de cours inchangé à 295 USD.

Jefferies rapporte que le marché des avions cargo reste soutenu avec un carnet de commandes combiné de 234 appareils pour Boeing et Airbus, soit environ 8% de la flotte mondiale active de freighters, estimée à 2 828 avions.



Selon Sheila Kahyaoglu, en charge du dossier chez Jefferies, Boeing dispose d'un backlog de 133 avions cargo, comprenant 16 avions 767F, 41 appareils 777F et 76 modèles 777-8F, contre 101 avions A350F pour Airbus.



Le bureau d'études rappelle également que l'entrée en service du 777-8F est attendue en 2028, un an après celle de l'A350F prévue en 2027, tandis que des retards supplémentaires ont été signalés sur les programmes A350 et A320neo d'Airbus.



Le titre progresse de 0,6% à Wall Street.