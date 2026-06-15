Jefferies confirme son conseil sur Accenture avant la publication des résultats

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 185 $ avant la publication des résultats.



Accenture publiera ses résultats du 3ème trimestre le 18 juin. Malgré les incertitudes liées à l'impact de l'IA et à la géopolitique, Jefferies anticipoe des résultats proches ou supérieurs au point médian de ses prévisions pour le 3ème trimestre.



Concernant l'exercice 2026, l'analyste pense que la direction resserrera ses prévisions précédentes de +3-5 % à taux de change constants (TCC) à +3,5-4,5 % (TCC +2,0-3,0 % TCC organique), ce qui réduira de fait les attentes consensuelles en matière de croissance à la fin de l'exercice 2026.



Les estimations de Jefferies pour le 3ème trimestre 2026 et l'exercice 2026 restent inchangées, mais l'analyste a revu à la baisse ses perspectives pour 2027 et 2028.