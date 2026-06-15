Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 185 $ avant la publication des résultats.
Accenture publiera ses résultats du 3ème trimestre le 18 juin. Malgré les incertitudes liées à l'impact de l'IA et à la géopolitique, Jefferies anticipoe des résultats proches ou supérieurs au point médian de ses prévisions pour le 3ème trimestre.
Concernant l'exercice 2026, l'analyste pense que la direction resserrera ses prévisions précédentes de +3-5 % à taux de change constants (TCC) à +3,5-4,5 % (TCC +2,0-3,0 % TCC organique), ce qui réduira de fait les attentes consensuelles en matière de croissance à la fin de l'exercice 2026.
Les estimations de Jefferies pour le 3ème trimestre 2026 et l'exercice 2026 restent inchangées, mais l'analyste a revu à la baisse ses perspectives pour 2027 et 2028.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (50,4%) ;
- prestations d'externalisation (49,6%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,2%), services financiers (18,3%), communication-médias-hautes technologies (16,4%) et autres (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (50,3%) et Asie-Pacifique (14,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.