Jefferies indique que les perspectives du groupe continuent de s'améliorer, alors que la Federal Aviation Administration (FAA) et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) indiquent que les certifications des 737 MAX-7 et MAX-10 sont désormais dans leur phase finale. Ces deux variantes représentent respectivement 6% et 28% du carnet de commandes du 737.
La note met également en avant le renforcement de la présence industrielle de Boeing en Chine avec l'ouverture, à Shanghai, du plus grand hangar de maintenance aéronautique du pays, une initiative qui accompagne la reprise des relations commerciales avec les compagnies chinoises.
Jefferies souligne enfin les progrès du programme de satellite quantique Q4S, dont les essais au sol ont été franchis avec succès, ainsi que la poursuite du redressement opérationnel du groupe, un élément central de sa thèse d'investissement.
Peu avant 17h30 (heure de Paris), le titre Boeing reculait de 0,8% à New York.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.