Alors que Boeing publiera ses chiffres de livraisons demain (le groupe les publie tous les 2e mardis du mois), Jefferies rapporte que les livraisons de mai devraient ressortir à 58 appareils, dont 49 modèles 737 MAX, contre 47 en avril, illustrant une amélioration du rythme industriel.
Selon l'analyste, l'avionneur étudierait la possibilité de porter la cadence du 737 MAX à 70 appareils par mois, un scénario qui pourrait générer 3,2 milliards USD de flux de trésorerie supplémentaires par rapport aux hypothèses de Jefferies pour 2028.
D'après le courtier, le carnet de production du F-15EX est pratiquement rempli jusqu'en 2035, tandis que le carnet de commandes du 777X atteint 697 appareils, même si sa certification pourrait être repoussée au premier trimestre 2027.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.