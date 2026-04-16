Jefferies confirme son conseil sur Covivio après les chiffres du 1er trimestre

Jefferies maintient son conseil à conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 58 E après la publication des chiffres du 1er trimestre 2025..



Jefferies note dans son étude du jour que la croissance des loyers à périmètre comparable a ralenti dans tous les segments au premier trimestre, l'indexation s'estompant, le taux d'occupation ayant légèrement baissé et les contrats de location de nouveaux espaces restant en suspens, ce qui freine la dynamique à court terme.



L'analyste souligne cependant que les prévisions pour l'exercice 2026 ont été confirmées lors de la conférence téléphonique, soutenues par une forte dynamique de location de bureaux et une amélioration du taux d'occupation, tandis que le secteur hôtelier poursuit son expansion de manière sélective.



Pour rappel, le groupe prévoit une hausse de 4 % de son BPA ajusté EPRA pour 2026 par rapport à l'année précédente.



Selon Jefferies, l'activité de location de bureaux a été dynamique au premier trimestre, avec 35 100 m² signés.



Le taux d'occupation des bureaux a augmenté de 30 points de base par rapport au trimestre précédent pour atteindre 95,4 %.



Jefferies indique également que la croissance des revenus locatifs à périmètre comparable a fortement ralenti à +2,4 % en glissement annuel (contre +3,4 % sur l'exercice 2025 et +4,9 % au premier trimestre 2025).



Dans le secteur des bureaux, la croissance des loyers à périmètre comparable a ralenti à +2,1 % en glissement annuel (contre +3,4 % pour l'exercice 2025 et +5,1 % pour le premier trimestre 2025).



Sur le marché résidentiel allemand, la croissance des loyers à périmètre comparable a légèrement ralenti à +3,6 % en glissement annuel (contre +4,8 % sur l'exercice 2025 et au premier trimestre 2025).



Dans le secteur hôtelier, la croissance des loyers à périmètre comparable a sensiblement ralenti à +1,4 % (contre +1,6 % sur l'exercice 2025 et +4,7 % au premier trimestre 2025).