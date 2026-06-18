Jefferies confirme son conseil à Conserver avec un objectif de 22,40 E suite au possible rachat du groupe par BC Partners.
La société britannique de capital-investissement BC Partners envisage une offre de rachat d'Edenred indiquait ce matin La Lettre.
Edenred a confirmé avoir été approché de manière exploratoire par des fonds d'investissement.
Aucune information n'a été divulguée concernant les modalités de l'opération, mais Jefferies estime qu'une éventuelle acquisition dépendra du niveau d'endettement de la cible.
Selon l'analyste, sa position de leader sur le marché des titres-restaurant réglementés plaide en faveur d'une telle opération.
Jefferies estime qu'un rachat par un fonds de capital-investissement pourrait potentiellement améliorer la stratégie d'acquisitions complémentaires, dont les performances sont mitigées, comme en témoignent les exemples de Reward Gateway (déploiement dans seulement 3 des 6 pays ciblés) et de CSI (activité similaire, voire plus réduite, aujourd'hui qu'au moment de l'acquisition).
Jefferies considère cependant le niveau d'endettement brut relativement élevé d'Edenred comme un obstacle potentiel à surmonter, car il limite la marge de manoeuvre pour augmenter l'effet de levier de l'entreprise dans le cadre d'un rachat, qui permettrait probablement d'obtenir une prime substantielle sur le taux d'intérêt payé par rapport au dernier refinancement obligataire du premier trimestre, à 3,8 %.
Selon l'analyste, le projet n'en est qu'à ses balbutiements et impliquerait vraisemblablement la formation d'un consortium avec d'autres investisseurs financiers,
En 2026, Jefferies s'attend à une croissance du chiffre d'affaires opérationnel de 1 % à 2,78 milliards d'euros, soit 2 % de plus que prévu, et un chiffre d'affaires total stable à périmètre comparable à 2,99 milliards d'euros, également en hausse de 2 %, tandis que pour l'EBITDA, l'analyste estime une baisse à périmètre comparable de 5 % à 1,3 milliard d'euros/marge de 44 %, meilleure que les prévisions de croissance de l'EBITDA à périmètre comparable de " (8) %-(12) % " et de VA ( 1,23 milliard d'euros/-10 %/42 % ) .
"Edenred se négocie à 10x le PER prévisionnel à 12 mois contre une moyenne à long terme de 19x, tandis que sur le ratio VE/EBITDA prévisionnel à 12 mois, elle se négocie à 6x contre une moyenne de 17x" rajoute le bureau d'analyse.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.