Jefferies confirme son conseil sur Icade après les résultats du 1er semestre

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 20 EUR après l'annonce des résultats du 1er semestre.



Jefferies indique dans son étude du jour que la croissance des loyers à périmètre comparable s'est améliorée, mais est restée négative à -1,1% (contre -2,1 % au 1er trimestre 2026 et -5,6% sur l'exercice 2025). Sur une période d'un mois, elle a progressé de 0,8% pour les bureaux de base (+0,9% au 1er trimestre 2026) et a reculé de 2,1% pour les locaux industriels légers (-4,7% au 1er trimestre 2026).



"Comme prévu, la contribution de l'indexation a fortement ralenti à +0,8 % (contre +3,3 points de pourcentage sur l'exercice 2025). Ce repli est toujours imputable aux départs de locataires (-0,8 %) et à la réversion négative des loyers lors des renouvellements (-1,1 %)". Jefferies estime le potentiel de réversion à près de -30 %.



L'analyste juge également que le désendettement reste freiné par la poursuite de la baisse des valorisations. "A périmètre comparable, la valeur du portefeuille a reculé de 3,1 % depuis le début de l'année (après une baisse de 4,5 % en 2025), le secteur de l'industrie légère (+0,3 %) étant le seul segment en progression. En conséquence, les actifs nets imposables (ANI) ont diminué de 7 % depuis le début de l'année pour s'établir à 49,7 millions d'euros (-12 % sur un an, -11 % en 2025), tandis que le ratio prêt/valeur EPRA ne s'est amélioré que marginalement à 45,5 % (-30 points de base depuis le début de l'année), limitant ainsi la marge de manoeuvre du bilan".



Jefferies estime enfin que le coût de la dette augmente. "Le ratio coût-bénéfice (CoD) devrait atteindre 2,0 % d'ici la fin de l'année (contre 1,7 % pour l'exercice 2025 et 1,9 % au premier semestre 2026), tandis que les émissions obligataires récentes laissent présager un CoD marginal de 4,4 %".



Jefferies estime cependant que le premier semestre 2026 a été marqué par plusieurs points positifs, notamment la confirmation des prévisions pour 2026, la cession d'un portefeuille d'actifs de santé portugais à sa valeur comptable, l'acquisition relutive de la pleine propriété de la tour Eqho, le renouvellement des baux d'AXA, l'amélioration du taux d'occupation des bureaux et une tendance plus favorable dans le secteur du développement résidentiel.



Jefferies souligne également que la direction a réitéré ses prévisions pour 2026, à savoir un NCCFps de 2,9 à 3,1 EUR (-19 % à -13 % en glissement annuel) et un NCCFps hors éléments exceptionnels de 2,25 à 2,45 EUR (-22 % à -15 % en glissement annuel), et continue de considérer 2026 comme l'année du point bas.



"Le taux d'occupation a progressé de 90 points de base par rapport au trimestre précédent pour atteindre 85,9 % (-90 points de base depuis le début de l'année), principalement grâce à la hausse de 170 points de base par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 89,9 % (-50 points de base depuis le début de l'année)" indique le bureau d'analyse.



Jefferies note également que les tendances du premier semestre ont été positives dans le secteur résidentiel, avec une hausse de 12 % des commandes, de 2 % du chiffre d'affaires et une amélioration des marges de 90 points de base sur un an à 2,4 % (bien que stables par rapport à l'exercice 2025).



"Les marges globales du développement immobilier ont reculé de 40 points de base à 1,3 %, mais la direction anticipe une amélioration au second semestre".