Jefferies confirme son conseil sur le titre Oracle, à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 360 $.

Selon Jefferies, la nomination de Clay Magouyrk et Mike Sicilia comme co-CEO renforce l'accent stratégique sur l'infrastructure cloud et les applications dopées à l'IA, plaçant Oracle dans une position qui lui permettra 'd'accélérer son momentum dans l'IA d'entreprise'.

Le bureau d'études souligne toutefois que le retour à une structure de co-CEO a parfois déçu ailleurs (CRM, SAP), et note l'écart des attributions en stock options entre les deux dirigeants.

La note met enfin en avant le bilan de Safra Catz (ORCL +468% depuis sept. 2019, vs S&P +121%), tout en évoquant un possible retour des inquiétudes sur les marges liées au build-out des data centers IA.