Jefferies confirme son conseil sur le titre Oracle, à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 360 $.
Selon Jefferies, la nomination de Clay Magouyrk et Mike Sicilia comme co-CEO renforce l'accent stratégique sur l'infrastructure cloud et les applications dopées à l'IA, plaçant Oracle dans une position qui lui permettra 'd'accélérer son momentum dans l'IA d'entreprise'.
Le bureau d'études souligne toutefois que le retour à une structure de co-CEO a parfois déçu ailleurs (CRM, SAP), et note l'écart des attributions en stock options entre les deux dirigeants.
La note met enfin en avant le bilan de Safra Catz (ORCL +468% depuis sept. 2019, vs S&P +121%), tout en évoquant un possible retour des inquiétudes sur les marges liées au build-out des data centers IA.
Jefferies confirme son conseil sur Oracle, objectif inchangé
Publié le 23/09/2025 à 14:16
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager