Jefferies confirme son conseil sur Renk

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 60 EUR.

Selon Jefferies, Renk serait en bonne voie pour atteindre le haut de sa fourchette de guidage d'EBIT ajusté grâce à une expansion des marges au 2e trimestre, portée principalement par la division Vehicle Mobility Solutions (VMS), malgré une croissance limitée du chiffre d'affaires.



Le broker anticipe des prises de commandes d'environ 600 MEUR au deuxième trimestre, soutenues par une forte dynamique dans VMS et Marine & Industry, ainsi qu'une progression de 10% de l'EBIT ajusté.



Il souligne également la confirmation par le groupe de ses perspectives annuelles, notamment le retour attendu des ventes vers Israël et un environnement de demande toujours favorable pour les plateformes de défense conventionnelles.



Le titre recule néanmoins de plus de 2% à Francfort et lâche près de 20% depuis le début de l'année. Les investisseurs intéressés par le secteur de la défense se montrent en effet de plus en plus sélectifs et semblent davantage privilégier les spécialistes des nouvelles technologies, au détriment des technologies de défense plus conventionnelles.