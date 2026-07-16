Selon Jefferies, Renk serait en bonne voie pour atteindre le haut de sa fourchette de guidage d'EBIT ajusté grâce à une expansion des marges au 2e trimestre, portée principalement par la division Vehicle Mobility Solutions (VMS), malgré une croissance limitée du chiffre d'affaires.
Le broker anticipe des prises de commandes d'environ 600 MEUR au deuxième trimestre, soutenues par une forte dynamique dans VMS et Marine & Industry, ainsi qu'une progression de 10% de l'EBIT ajusté.
Il souligne également la confirmation par le groupe de ses perspectives annuelles, notamment le retour attendu des ventes vers Israël et un environnement de demande toujours favorable pour les plateformes de défense conventionnelles.
Le titre recule néanmoins de plus de 2% à Francfort et lâche près de 20% depuis le début de l'année. Les investisseurs intéressés par le secteur de la défense se montrent en effet de plus en plus sélectifs et semblent davantage privilégier les spécialistes des nouvelles technologies, au détriment des technologies de défense plus conventionnelles.
Renk Group AG est une société basée en Allemagne. La société opère dans trois segments d'activité qui fabriquent des produits et des composants essentiels pour la sécurité et la défense : Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) et Slide Bearings (SB). Le segment VMS est spécialisé dans les transmissions pour véhicules militaires à chenilles, tels que les chars de combat et les véhicules de combat d'infanterie, ainsi que dans les moteurs, les systèmes de suspension, les transmissions finales et les composants électriques destinés aux véhicules militaires. Dans le segment M&I, la société propose des technologies pour les réducteurs et des solutions d'accouplement et d'embrayage destinées aux forces navales, à la marine marchande et aux applications industrielles, telles que des solutions de propulsion combinant des sources d'énergie standard, notamment des moteurs diesel, des turbines à gaz et des combinaisons hybrides-électriques. Dans le segment SB, la société propose des paliers lisses standardisés (e-bearings) pour les machines électriques et des paliers lisses standard à lubrification hydrodynamique, destinés aux applications maritimes civiles commerciales.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.