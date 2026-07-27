Jefferies confirme son conseil sur Sodexo après une rencontre avec la direction

La recommandation d'achat et l'objectif de cours de 65 EUR de Jefferies restent inchangés.



Une semaine passée avec le DG du groupe, Thierry Delaporte, et le directeur financier, Sébastien de Tramasure, a conforté l'analyse positive de Jefferies sur la valeur.



L'analyste continue de considérer Sodexo comme un projet de redressement pluriannuel qui nécessitera des résultats constants pour que la confiance des investisseurs dans les objectifs de moyen terme se renforce.



Jefferies anticipe cependant une amélioration de la dynamique à court terme, grâce aux premiers signes d'une reprise commerciale et à des opportunités facilement exploitables.



"L'ambition est de renouer avec une croissance conforme au marché grâce à une meilleure fidélisation (95%), un portefeuille clients plus solide et un taux de conversion plus élevé (environ 8% de nouveaux contrats)" indique le bureau d'analyse.



Selon Jefferies, la politique tarifaire sera alignée sur le marché (prix compétitifs), tandis que la structure des coûts sera restructurée progressivement. Cela nécessite une dilution des marges à court terme afin de relancer la dynamique commerciale.



Le DG a pointé du doigt les lacunes culturelles et organisationnelles comme étant à l'origine des problèmes passés, notamment une hiérarchie trop lourde, une responsabilisation insuffisante et une proximité client inadéquate, souligne Jefferies dans son étude.



La réponse consiste en une refonte organisationnelle plus large axée sur une culture de la performance, une prise de décision plus rapide et une meilleure implication des clients.



Jefferies indique également que l'entreprise manque actuellement de compétitivité et présente un potentiel important d'amélioration de sa productivité.



Le plan de transformation prévoit la réduction des frais généraux, l'amélioration de la gestion des effectifs et la modernisation d'une infrastructure technologique fragmentée.



Jefferies ajuste légèrement son BPA à la baisse d'environ 1,7 % en moyenne, suite à l'affinage de ses prévisions de charges financières nettes.



"L'action se négocie avec un PER prévisionnel de 17,2x contre une moyenne à long terme d'environ 13x, reflétant un niveau de bénéfices bas. Ce multiple devrait tomber à 14,5x pour l'exercice 2028 et à environ 9,5x pour l'exercice 2030" estime l'analyste.