Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 800 $ après l'annonce du déploiement plus large de l'offre Platinum.

Spotify a annoncé le lancement d'une offre Platinum sur 5 marchés tests (Inde, Indonésie, Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite).

'Bien que ce déploiement soit pour l'instant limité à ces zones géographiques, nous estimons qu'un déploiement mondial auprès des nouveaux abonnés (les abonnés actuels restant inchangés) générerait un potentiel de croissance supplémentaire de 477 millions d'euros, soit une hausse de 3 % du chiffre d'affaires Premium pour l'exercice 2026' indique Jefferies.

'Il est important de noter qu'un déploiement mondial de l'offre Platinum en 2026 ne constitue pas notre scénario de base, car nous anticipons une augmentation du nombre d'abonnés aux États-Unis d'ici début 2026' rajoute le bureau d'analyse.