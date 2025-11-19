Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 800 $ après l'annonce du déploiement plus large de l'offre Platinum.
Spotify a annoncé le lancement d'une offre Platinum sur 5 marchés tests (Inde, Indonésie, Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite).
'Bien que ce déploiement soit pour l'instant limité à ces zones géographiques, nous estimons qu'un déploiement mondial auprès des nouveaux abonnés (les abonnés actuels restant inchangés) générerait un potentiel de croissance supplémentaire de 477 millions d'euros, soit une hausse de 3 % du chiffre d'affaires Premium pour l'exercice 2026' indique Jefferies.
'Il est important de noter qu'un déploiement mondial de l'offre Platinum en 2026 ne constitue pas notre scénario de base, car nous anticipons une augmentation du nombre d'abonnés aux États-Unis d'ici début 2026' rajoute le bureau d'analyse.
Spotify Technology SA est une société luxembourgeoise qui propose des services de diffusion de musique numérique. La société permet aux utilisateurs de découvrir des nouveautés, notamment les derniers singles et albums, des listes de lecture, notamment des listes de lecture prêtes à l'emploi élaborées par des fans de musique et des experts, et plus de millions de chansons afin que les utilisateurs puissent écouter leurs préférées, découvrir de nouveaux titres et se constituer une collection personnalisée. Ses utilisateurs peuvent choisir entre Spotify Free, qui ne comprend que la lecture aléatoire, et Spotify Premium, qui comprend une série de fonctionnalités, telles que la lecture aléatoire, l'absence de publicité, les sauts illimités, l'écoute hors ligne, la lecture de n'importe quel titre et l'audio. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales, dont Spotify LTD, et est présente dans plus de 20 pays. Son service offre une expérience d'écoute de la musique sans pause publicitaire.
Investisseur
Globale
Qualité
