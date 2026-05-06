Jefferies confirme son conseil sur Uber après la publication des résultats et des prévisions

Jefferies confirme sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 110 $ après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2026.

Jefferies estime que la croissance des réservations, plus rapide que prévu malgré les difficultés liées au Moyen-Orient et aux tempêtes hivernales, témoigne d'une solide performance et ouvre la voie à une croissance soutenue à long terme.



"Cette hausse des réservations a coïncidé avec un fort effet de levier opérationnel dans les secteurs de la mobilité et de la livraison, ce qui se traduit par une perspective encourageante de hausse de l'EBITDA au deuxième trimestre, malgré les craintes de pressions supplémentaires sur les marges dues aux investissements dans l'IA" indique le bureau d'analyse



Les réservations brutes, s'élevant à 53,7 milliards de dollars, ont progressé d'environ 2 % par rapport aux prévisions et de 21 % sur un an hors effets de change (contre 22 % au 4e trimestre).



L'analyste note également que l'EBITDA (hors frais de service) de 2,48 milliards de dollars a progressé d'environ 2 % par rapport aux prévisions, soit une marge supplémentaire de 5,6 % (contre 6,5 % au 4e trimestre).



Selon Jefferies, les prévisions de réservations brutes du 2e trimestre sont comprises entre 56,3 et 57,8 milliards de dollars, représentent une croissance de 18 à 22 % en glissement annuel hors effets de change et sont supérieures d'environ 1 % aux prévisions des analystes.



Les prévisions de BPA dilué, comprises entre 0,78 et 0,82 dollar, sont conformes aux prévisions des analystes, ce qui représente une croissance de 34 % en glissement annuel (contre 44 % au 1er trimestre).