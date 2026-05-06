Jefferies estime que la croissance des réservations, plus rapide que prévu malgré les difficultés liées au Moyen-Orient et aux tempêtes hivernales, témoigne d'une solide performance et ouvre la voie à une croissance soutenue à long terme.
"Cette hausse des réservations a coïncidé avec un fort effet de levier opérationnel dans les secteurs de la mobilité et de la livraison, ce qui se traduit par une perspective encourageante de hausse de l'EBITDA au deuxième trimestre, malgré les craintes de pressions supplémentaires sur les marges dues aux investissements dans l'IA" indique le bureau d'analyse
Les réservations brutes, s'élevant à 53,7 milliards de dollars, ont progressé d'environ 2 % par rapport aux prévisions et de 21 % sur un an hors effets de change (contre 22 % au 4e trimestre).
L'analyste note également que l'EBITDA (hors frais de service) de 2,48 milliards de dollars a progressé d'environ 2 % par rapport aux prévisions, soit une marge supplémentaire de 5,6 % (contre 6,5 % au 4e trimestre).
Selon Jefferies, les prévisions de réservations brutes du 2e trimestre sont comprises entre 56,3 et 57,8 milliards de dollars, représentent une croissance de 18 à 22 % en glissement annuel hors effets de change et sont supérieures d'environ 1 % aux prévisions des analystes.
Les prévisions de BPA dilué, comprises entre 0,78 et 0,82 dollar, sont conformes aux prévisions des analystes, ce qui représente une croissance de 34 % en glissement annuel (contre 44 % au 1er trimestre).
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.