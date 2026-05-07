Jefferies confirme son conseil sur Uber "compte tenu de la croissance et de la valorisation attractive"
Publié le 07/05/2026 à 15:02
Jefferies estime que les résultats ont démontré la capacité d'Uber à maintenir une croissance soutenue sans sacrifier l'amélioration de ses marges.
L'analyste note que la mobilité a connu sa plus forte accélération en quatre trimestres, tandis que la livraison a affiché une demande robuste malgré un contexte macroéconomique et météorologique volatile.
"Uber a réaffirmé ses prévisions d'accélération de la mobilité aux États-Unis et a indiqué son intention de ralentir les embauches grâce aux gains d'efficacité de l'IA, deux facteurs contribuant à une amélioration durable des marges" indique le bureau d'analyse.