Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif à 110 USD alors que la stratégie d'Uber pour devenir leader des véhicules autonomes reste inchangée.
Selon des informations récentes, Waymo prévoit de mettre fin à son accord d'exclusivité avec Uber à Atlanta et Austin à son terme, en janvier 2028.
Jefferies note que cette annonce intervient un mois après la fin d'un projet pilote de trois ans à Phoenix.
Jefferies avait le sentiment que les relations se détérioraient déjà bien avant, notamment en raison de visions divergentes concernant la technologie des véhicules autonomes.
L'analyste pense que se séparer de Waymo sera probablement bénéfique pour Uber à long terme, car l'entreprise dispose désormais d'une plus grande flexibilité pour se développer aux Etats-Unis grâce à ses nombreux partenaires.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.