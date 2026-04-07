Jefferies confirme son conseil sur United Airlines

L'analyste maintient son conseil d'achat sur le titre United Airlines, assorti d'un objectif de cours inchangé de 118 dollars.

Jefferies met en avant la poursuite de la stratégie de segmentation de United Airlines, illustrée par l'introduction de nouvelles offres tarifaires "base, standard et flexible" dans les cabines premium, alignées sur l'économie.



La note souligne également un renforcement du positionnement sur le haut de gamme, avec le déploiement de la marque Polaris sur certains vols domestiques et vers Hawaï, ainsi que l'accès différencié aux lounges, selon les tarifs.



D'après le broker, United devrait accroître significativement son exposition aux sièges premium, qui pourraient représenter jusqu'à 16% de la capacité d'ici 2028, soit un niveau supérieur à ses principaux concurrents.