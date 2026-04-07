Jefferies met en avant la poursuite de la stratégie de segmentation de United Airlines, illustrée par l'introduction de nouvelles offres tarifaires "base, standard et flexible" dans les cabines premium, alignées sur l'économie.
La note souligne également un renforcement du positionnement sur le haut de gamme, avec le déploiement de la marque Polaris sur certains vols domestiques et vers Hawaï, ainsi que l'accès différencié aux lounges, selon les tarifs.
D'après le broker, United devrait accroître significativement son exposition aux sièges premium, qui pourraient représenter jusqu'à 16% de la capacité d'ici 2028, soit un niveau supérieur à ses principaux concurrents.
United Airlines Holdings, Inc. est la société holding de la compagnie aérienne United Airlines, Inc. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (90,5%) : 181 millions de passagers transportés en 2025 ;
- transport de fret et de courrier (3%) ;
- autres (6,5%) : prestations de maintenance et de réparation des avions, de manutention, de formation de l'équipage, etc.
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 1 490 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (59,3%), Atlantique (19,7%), Pacifique (11,6%) et Amérique Latine (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.