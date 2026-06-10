Jefferies confirme son conseil sur URW après la prise de contrôle intégral de Westfield UTC

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre URW avec un objectif de cours de 120 E après l'annonce d'une option d'acquisition de 50 % de Westfield UTC à San Diego.



Unibail-Rodamco-Westfield a conclu un accord conditionnel pour acquérir les 50 % restants d'UTC, un complexe hôtelier situé à San Diego, en Californie. pour environ 705 millions de dollars (en numéraire et en actions).



Jefferies estime que cette acquisition, stratégiquement très avantageuse, représente une opération de rachat complète d'une entreprise phare de premier plan (notation A++) avec une croissance nette annuelle d'environ 5,8 %, garantissant la croissance intrinsèque.



L'analyste anticipe une dilution du BPA d'environ 1 % à court terme au cours actuel de l'action, ce qui implique que l'opération dépendra de conditions de change et de marchés actions favorables pour être neutre en termes de BPA, comme l'a indiqué l'entreprise.



L'analyste précise que le prix d'acquisition, d'environ 705 millions de dollars, sera composé d'un versement en numéraire et d'un maximum de 2,6 millions de nouvelles actions (représentant 1,8 % du capital social existant) émises par URW (sans période de blocage). La transaction devrait être finalisée au plus tard le 31 décembre 2026.



Jefferies juge que cette acquisition par URW des 50 % restants du capital de Westfield UTC apparaît stratégiquement très pertinente, permettant au Groupe de prendre le contrôle total d'un actif américain phare de catégorie A++, doté d'un fort potentiel de croissance.



Selon les informations de l'analyste, l'option a été structurée avec une décote à deux chiffres par rapport à la valeur comptable, ce qui représente un point d'entrée attractif avec un rendement net annuel estimé à environ 5,8 %, un niveau raisonnable compte tenu de la qualité de l'actif.



Jefferies indique dans son étude que Westfield UTC est un centre commercial phare à ciel ouvert, situé dans le quartier huppé de San Diego. Il combine environ 115 800 m² de commerces haut de gamme avec une offre riche en luxe, restauration et expériences, et intègre de plus en plus de composantes à usage mixte (résidentiel, bureaux et loisirs).