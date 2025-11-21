Jefferies confirme son conseil sur Walmart après ses visées sur le Nasdaq

Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Walmart, assorti d'un objectif de cours inchangé à 120 dollars.



L'analyste estime que le passage du titre du NYSE vers le Nasdaq, prévu début décembre, est de nature à renforcer l'image de Walmart comme distributeur à forte composante technologique, ce mouvement pouvant favoriser l'entrée dans l'indice Nasdaq 100 et attirer des flux passifs supplémentaires.



Jefferies met aussi en avant la progression de 27% des ventes en ligne sur un an, portée par des activités à meilleure marge telles que la publicité, les services d'exécution des commandes et les programmes d'adhésion.



La note souligne enfin que cette trajectoire pourrait soutenir une revalorisation du titre si Walmart parvenait à maintenir une croissance solide de son bénéfice par action et à améliorer ses marges grâce à ses initiatives dans l'automatisation et le numérique.