Jefferies dégrade son conseil sur Galp à "conserver", avec un objectif de cours abaissé de 29% à 15 euros, sur des réductions substantielles des valorisations SOTP et DCF après l'échange d'actifs namibiens avec TotalEnergies.

Selon le broker, le cas d'investissement stratégique, de valorisation et de croissance de la compagnie énergétique portugaise a été significativement pénalisé par la lecture de cet échange d'actifs Mopane.

"De notre point de vue, Mopane semble n'avoir que de la valeur d'option à plus long terme, après cette transaction", estime Jefferies, qui pense toutefois que la marge de raffinage à court terme offre un soutien aux bénéfices du 4e trimestre 2025.