Galp Energia, SGPS, S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers européens. En outre, le groupe produit de l'énergie électrique. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - distribution de pétrole, de gaz naturel et d'électricité (43,4%) : 16,3 TWh de gaz naturel vendus en 2024 ; - raffinage et distribution (39,9%) : 7,1 Mt de produits pétroliers vendus. A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 1 240 stations-service implantées au Portugal, en Espagne et en Afrique ; - exploration et production de pétrole brut (15,2%). A fin 2024, le portefeuille du groupe est composé de 10 blocs au Brésil, de 3 blocs au Sao Tomé et Principe et d'un bloc en Namibie ; - autres (1,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (86,3%), Amérique latine (10,1%) et Afrique (3,6%).