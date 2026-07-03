Jefferies diminue légèrement sa cible sur Sandoz

Le titre Sandoz s'affiche en léger repli à la Bourse de Zurich (-0,44%, à 71,66 euros), face au léger abaissement d'objectif de cours de Jefferies.

La banque d'investissement américaine indique que la direction de la société dédiée aux produits de santé génériques et aux biosimilaires a communiqué sur le fait que la faiblesse de l'API de pénicilline est une perturbation temporaire liée aux tarifs douaniers, plutôt qu'un problème structurel, avec un impact séquentiellement plus faible au deuxième trimestre.



Pour Jefferies, l'attention va désormais se tourner vers la journée investisseurs, le 8 septembre prochain, durant laquelle les investisseurs chercheront à savoir comment Sandoz entend maximiser la création de valeur.



Les analystes indiquent également que la croissance de 18% des biosimilaires au premier trimestre 2026 ne représentera probablement pas un rythme de croisière durable pour l'ensemble de l'année. Les performances récentes ayant bénéficié de la contribution majeure des lancements récents, notamment le Dénosumab aux Etats-Unis et le déploiement de l'auto-injecteur Pyzchiva dans l'Union européenne.



La recommandation de Jefferies reste à l'achat, et l'objectif de cours est abaissé de 84 à 82 francs suisses.