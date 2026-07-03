La banque d'investissement américaine indique que la direction de la société dédiée aux produits de santé génériques et aux biosimilaires a communiqué sur le fait que la faiblesse de l'API de pénicilline est une perturbation temporaire liée aux tarifs douaniers, plutôt qu'un problème structurel, avec un impact séquentiellement plus faible au deuxième trimestre.
Pour Jefferies, l'attention va désormais se tourner vers la journée investisseurs, le 8 septembre prochain, durant laquelle les investisseurs chercheront à savoir comment Sandoz entend maximiser la création de valeur.
Les analystes indiquent également que la croissance de 18% des biosimilaires au premier trimestre 2026 ne représentera probablement pas un rythme de croisière durable pour l'ensemble de l'année. Les performances récentes ayant bénéficié de la contribution majeure des lancements récents, notamment le Dénosumab aux Etats-Unis et le déploiement de l'auto-injecteur Pyzchiva dans l'Union européenne.
La recommandation de Jefferies reste à l'achat, et l'objectif de cours est abaissé de 84 à 82 francs suisses.
Sandoz Group AG est une entreprise suisse active dans le secteur des technologies de la santé. La société opère dans deux domaines : les produits génériques et les biosimilaires. L'activité Génériques développe, fabrique et commercialise des principes actifs et des formes galéniques finies de produits pharmaceutiques à petites molécules, des formes galéniques finies d'anti-infectieux, des principes pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires. L'activité Biosimilaires développe, fabrique et commercialise des produits à base de protéines et d'autres produits biologiques qui sont similaires à d'autres médicaments biologiques déjà approuvés. Le portefeuille de produits de la société, qui comprend des génériques et des biosimilaires, couvre tous les domaines thérapeutiques pour le traitement des patients, tels que les maladies cardiovasculaires, le système nerveux central, l'oncologie, les anti-infectieux, la douleur et les maladies respiratoires. La société sert des clients dans le monde entier.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.