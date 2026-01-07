Jefferies entame le suivi de Magnum à "conserver"

Jefferies a annoncé mercredi avoir entamé le suivi du titre The Magnum Ice Cream Company avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 13,6 euros, traduisant un potentiel haussier limité de 1%.



Dans une note de recherche, le broker souligne que l'action Magnum s'est bien comportée depuis son introduction en Bourse, mais estime peu probable que le titre continue de surperformer alors que sa valorisation atteint désormais 13 fois ses bénéfices.



Selon Jefferies, le fabricant de crèmes glacées va maintenant devoir convaincre le marché sur sa capacité à générer une croissance annuelle d'au moins 1% à 2%, une perspective jugée peu crédible par le courtier au moment où les prix de ses produits stagnent dans de nombreuses régions et qu'un effet de base défavorable se profile pour le premier semestre 2026.



Ce constat conduit le broker à percevoir un certain "flou" quant à l'aptitude de l'ancienne filiale d'Unilever à améliorer ses résultats et à soutenir sa génération de trésorerie.