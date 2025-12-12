Jeffries entame un suivi de Moderna avec un conseil "conserver" et un objectif de cours de 30 dollars, estimant que "le potentiel de hausse de l'action dépendra de la visibilité sur l'objectif de point mort en cash de la direction pour 2028" (qu'il attend pour sa part en 2030).
"Pour 2026, les ventes en Covid et en VRS devraient croître sur des dépenses opérationnelles en recul de 8%", pronostique le broker, qui prévient toutefois que Moderna "aura besoin de davantage pour atteindre ses prévisions".
"Le pipeline doit aussi progresser (grippe, combinaison Covid/grippe) pour faire passer les revenus hors Covid à 3 milliards de dollars, compensant la division par deux des revenus Covid à environ 1 MdUSD d'ici 2030", ajoute Jefferies.
12/12/2025
