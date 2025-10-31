Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Elis et maintient son objectif de cours à 30 E après la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025.
L'analyste considère la croissance organique de 4,2 % au 3e trimestre comme une performance solide, soulignant la robustesse du modèle dans un contexte macroéconomique complexe.
'De ce fait, nous ne devrions pas accorder trop d'importance aux commentaires concernant le ralentissement observé sur certains marchés, et nous pensons que les prévisions réitérées sont bien fondées' indique le bureau d'analyse.
Jefferies estime que l'action se négocie à un niveau attractif avec un PER de 12,6x.
L'analyste anticipe une réévaluation à la hausse à mesure que l'entreprise atteindra sa trajectoire de croissance des bénéfices.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.