Jefferies estime que l'action UPS est sous-évaluée

Jefferies maintient sa note à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 130 $.



"Bien que nous soyons optimistes quant aux perspectives du 4e trimestre et de 2026, nous restons particulièrement confiants quant à l'impact des initiatives d'exécution et d'efficacité sur le second semestre 2026 et l'année 2027, une fois passés les effets du repli d'Amazon et les pressions sur les coûts à court terme" explique Jefferies dans son étude du jour.



"Avec une croissance du BPA de 20 % en 2027 et une stratégie à long terme visant une marge de 12 à 13 % (contre 9,6 % en 2026), nous continuons de considérer l'action comme sous-évaluée" estime le bureau d'analyse.



Selon Jefferies, UPS demeure un opérateur de réseau de premier plan, un fait que les investisseurs semblent avoir oublié ces quatre dernières années.