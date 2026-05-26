Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 300 $ avant la publication des résultats du 1er trimestre.
Jefferies estime que les résultats du premier trimestre devraient dépasser légèrement les prévisions (écart d'environ 1,5 % par rapport au chiffre d'affaires prévu), tandis que les prévisions pour l'exercice sont confirmées, ce qui limite le potentiel de catalyseur à court terme.
Jefferies estime que les investisseurs s'attendent à un chiffre d'affaires supérieur d'environ 20 millions de dollars aux prévisions les plus optimistes (soit environ 1,5 point de pourcentage de plus que les prévisions les plus pessimistes) et à des prévisions du 2ème trimestre conformes aux attentes.
Selon l'analyste, l'attention reste focalisée sur les catalyseurs liés aux produits basés sur l'IA, notamment le modèle CAO propriétaire basé sur l'IA et sa monétisation.
L'analyste indique que la valorisation est attractive, à un niveau historiquement bas (environ 17x FCF prévisionnel pour l'année civile 2027).
Autodesk, Inc. figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de conception et de création numérique sur PC et Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit essentiellement comme suit :
- logiciels de conception (93,7%) : logiciels de construction et de génie civil (53,1% du CA ; logiciels de modélisation des plans d'architecture, d'optimisation des données cartographiques, de compilation des dessins numériques, de relevés topographiques, etc.), technologies de plate-forme (26,5% ; destinées à l'automatisation des dessins, à la gestion et au partage de documents, etc.) et logiciels 2D et 3D de conception mécanique (20,4%). En outre, le groupe propose des prestations de conseil, d'assistance et de formation ;
- logiciels de visualisation et d'animation (4,6%) : destinés principalement au secteur des médias ;
- autres (1,7%).
Le CA par activité se ventile entre vente d'abonnements (93,5%), prestations de maintenance (0,5%) et autres (6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (35,6%), Amériques (8,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (38,8%) et Asie-Pacifique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.