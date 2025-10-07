CVS Group bondit après un bénéfice net multiplié par huit. Jefferies relève ses avis sur Porr, NKT et Skanska, saluant leurs perspectives en infrastructures. Kering progresse avec la nomination de Luca de Meo, tandis que B&M, Höegh Autoliners et Valneva déçoivent sur leurs prévisions.

Actions en hausse

CVS Group (+10%) : le groupe vétérinaire a publié un bénéfice net multiplié par huit à 52,8 MGBP et un chiffre d’affaires en hausse à 673,2 MGBP sur l’exercice clos fin juin 2025, assorti d’un dividende final légèrement relevé.

Porr (+7%) : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 37 EUR. "Le marché sous-estime les opportunités de croissance de Porr en Europe centrale, car nous considérons que de solides positions dans la construction routière et ferroviaire permettent à l'entreprise de bénéficier d'une nouvelle vague de dépenses publiques", commente l'analyste.

NKT (+5%) : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 527 DKK à 878 DKK. L'analyste s'attend à une accélération de la croissance des bénéfices après la réduction des risques liés à la montée en puissance capacitaire

Skanska (+4,5%) : Jefferies, décidément déchainé, est passé de conserver à acheter sur le dossier, en visant 295 SEK. "Avant la rencontre investisseurs de novembre, nous pensons que la dynamique croissante des marchés finaux de Skanska semble sous-évaluée par les investisseurs, les actions étant en retard de 25 à 80% sur la réévaluation de leurs pairs au cours des 12 derniers mois", explique le bureau d'études.

Rentokil (+4%) : Bernstein a relevé sa recommandation de sousperformance à surperformance, en visant 570 GBX.

LDC (+3,5%) : tiré par sa croissance externe, le volailler enregistre une forte hausse d'activité au 1er semestre fiscal. LDC confirme ainsi ses objectifs annuels : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et atteindre un EBITDA d'environ 560 MEUR.

Kering (+2,5%) : les analystes continuent à revenir en masse sur le titre, en jouant l'arrivée de Luca de Meo aux commandes de Gucci comme un game changer. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 370 EUR.

Actions en baisse

B&M European Value (-11%) : le discounter britannique a vu son bénéfice opérationnel chuter de 28% au premier semestre et prévoit un repli annuel, son nouveau directeur général lançant le plan "Back to B&M Basics" pour redresser les ventes britanniques par des baisses de prix et une meilleure exécution opérationnelle. Le marché a besoin d'être convaincu.

Höegh Autoliners (-11%) : le Norvégien a transporté 4 millions de m³ de marchandises au troisième trimestre, avec un fret moyen en baisse de 2,2%, et prévoit un Ebitda dans le bas de sa fourchette en raison du ralentissement des échanges commerciaux.

Valneva (-7%) : à la suite à la suspension par la FDA de la licence du vaccin Ixchiq, le laboratoire a révisé à la baisse ses prévisions financières pour 2025. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 165 et 180 MEUR (à comparer à 180 à 190 MEUR en estimation précédente).

Traton et AB Volvo (-4%) : les constructeurs européens de poids-lourds sont pénalisés par la déclaration de Donald Trump, qui a annoncé une surtaxe de 25% sur tous les camions moyens et lourds importés aux Etats-Unis à partir du 1er novembre, élargissant les droits de douane déjà évoqués fin septembre. Il justifie cette mesure par la "sécurité nationale", afin de protéger l’économie américaine des importations étrangères.

Nexans (-3%) : Jefferies est passé d'achat à conserver et affiche un objectif de cours de 139 EUR dans une étude consacrée aux acteurs de l'industrie du câble. L'analyste justifie sa décision par la croissance plus faible de Nexans relativement à celle de ses concurrents (NKT, évoqué plus haut, et Prysmian) et le potentiel moins important de bonne surprise au niveau du consensus.