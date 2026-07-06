Jefferies gonfle sa cible sur Puma, mentionne un rachat par Anta

Jefferies a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Puma de 23 à 27,50 euros, expliquant désormais prendre en compte le scénario d'un rachat total de l'équipementier sportif allemand par le géant chinois Anta Sports, déjà détenteur de 30% du capital.

Dans une note diffusée dimanche, le courtier américain - qui reste à conserver sur le titre - indique qu'il attribue dorénavant une probabilité de 50% à une offre publique d'achat (OPA) simplifiée au prix de 35 euros par action.



Jefferies souligne que cette nouvelle pondération permet de compenser la révision à la baisse de la valorisation de Puma en tant qu'entité indépendante, qu'il justifie par la faiblesse des marges bénéficiaires du groupe, son endettement élevé et un redressement qui s'annonce long.



Le broker déclare s'attendre, à ce titre, à des résultats de 2ème trimestre en demi-teinte, qui devraient selon lui être marqués par une décroissance des ventes de 8,6% en données organiques, sous l'effet du changement de stratégie adopté par la marque au niveau de son canal de distribution des grossistes, même si le professionnel table sur une confirmation des objectifs annuels du groupe.



Puma prévoit de publier ses résultats trimestriels le vendredi 31 juillet.



A la Bourse de Francfort, l'action Puma reculait de 0,1% à 27 euros lundi matin dans les premiers échanges.