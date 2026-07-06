Jefferies gonfle sa cible sur Puma, mentionne un rachat par Anta
Jefferies a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Puma de 23 à 27,50 euros, expliquant désormais prendre en compte le scénario d'un rachat total de l'équipementier sportif allemand par le géant chinois Anta Sports, déjà détenteur de 30% du capital.
Dans une note diffusée dimanche, le courtier américain - qui reste à conserver sur le titre - indique qu'il attribue dorénavant une probabilité de 50% à une offre publique d'achat (OPA) simplifiée au prix de 35 euros par action.
Jefferies souligne que cette nouvelle pondération permet de compenser la révision à la baisse de la valorisation de Puma en tant qu'entité indépendante, qu'il justifie par la faiblesse des marges bénéficiaires du groupe, son endettement élevé et un redressement qui s'annonce long.
Le broker déclare s'attendre, à ce titre, à des résultats de 2ème trimestre en demi-teinte, qui devraient selon lui être marqués par une décroissance des ventes de 8,6% en données organiques, sous l'effet du changement de stratégie adopté par la marque au niveau de son canal de distribution des grossistes, même si le professionnel table sur une confirmation des objectifs annuels du groupe.
Puma prévoit de publier ses résultats trimestriels le vendredi 31 juillet.
A la Bourse de Francfort, l'action Puma reculait de 0,1% à 27 euros lundi matin dans les premiers échanges.
PUMA SE est une société basée en Allemagne spécialisée dans la conception, le développement, la vente et la commercialisation de chaussures, de vêtements et d’accessoires de sport. Les segments d’activité de la société comprennent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l’Asie-Pacifique. La société propose des produits de haute performance ainsi que des articles de style sportif à travers six divisions : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessories and Licensing. La société commercialise les produits des marques PUMA et COBRA Golf par le biais du commerce de gros et de détail, ainsi que par la vente directe aux consommateurs dans ses magasins physiques et en ligne. Elle commercialise et distribue ses produits à l’échelle mondiale, principalement par l’intermédiaire de ses filiales présentes dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société octroie des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.