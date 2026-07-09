Jefferies indique ses estimations de résultats sur Enel pour le 2ème trimestre

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 10,60 EUR avant la publication des résultats du 2ème trimestre 2026.



Avant la publication des résultats du 2ème trimestre 2026, Jefferies s'attend à un EBITDA de 5,7 milliards d'euros (+3% sur un an) et un résultat net de 1,8 milliard d'euros (+1% sur un an).



L'analyste anticipe une tendance similaire à celle du 1er trimestre 2026, les Réseaux restant le principal moteur de croissance, compensant largement la faiblesse des résultats de la Production et du Trading.



Globalement, Jefferies estime que les résultats du 2ème trimestre permettront à l'entreprise d'atteindre son estimation de résultat net pour l'exercice 2026.



"Avec un PER prévisionnel à 1 an de 14 (contre 17 pour ses concurrents) et un TCAC du BPA d'environ 5% entre 2026 et 2029, nous restons optimistes sur le titre" indique le bureau d'analyse.