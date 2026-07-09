Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 10,60 EUR avant la publication des résultats du 2ème trimestre 2026.
Avant la publication des résultats du 2ème trimestre 2026, Jefferies s'attend à un EBITDA de 5,7 milliards d'euros (+3% sur un an) et un résultat net de 1,8 milliard d'euros (+1% sur un an).
L'analyste anticipe une tendance similaire à celle du 1er trimestre 2026, les Réseaux restant le principal moteur de croissance, compensant largement la faiblesse des résultats de la Production et du Trading.
Globalement, Jefferies estime que les résultats du 2ème trimestre permettront à l'entreprise d'atteindre son estimation de résultat net pour l'exercice 2026.
"Avec un PER prévisionnel à 1 an de 14 (contre 17 pour ses concurrents) et un TCAC du BPA d'environ 5% entre 2026 et 2029, nous restons optimistes sur le titre" indique le bureau d'analyse.
Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente d'électricité et de gaz naturel : 186,1 TWh d'électricité produits, 249,9 TWh d'électricité et 6,3 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2025. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 474,7 TWh d'électricité transportés en 2025. A fin 2025, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 1 881 651 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (39%), Royaume-Uni (5%), Europe (33%), Amérique (22,6%) et autres (0,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.