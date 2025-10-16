Jefferies initie le suivi de GTT avec une recommandation à l'achat

Jefferies a annoncé jeudi avoir initié le suivi du titre GTT avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 205 euros, saluant la dynamique favorable du groupe d'ingénierie français dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).



Dans une note, le courtier américain explique que les décisions finales d'investissement continuent de progresser au sein du secteur, ce qui devrait se traduire du point de vue de GTT par une accélération des prises de commandes à compter du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026.



Le broker souligne que cette trajectoire positive devrait s'accompagner d'une amélioration des marges, laissant penser que le résultat opérationnel (Ebitda) pourrait ressortir respectivement de 3% et 11% au-dessus des prévisions du marché en 2026 puis en 2027.



Jefferis ajoute que le modèle économique solide de GTT, basé sur la perception de royalties, est de nature à lui permettre de dégager une marge opérationnelle (Ebitda) de plus de 65%, favorisant un historique flatteur en matière de versement de dividendes, ce qui justifie selon lui que le titre se traite sur la base d'une prime par rapport à ses concurrents.



Sa cible fait ainsi apparaître un potentiel de hausse potentielle de l'ordre de 30% par rapport aux niveaux de cours actuels.



