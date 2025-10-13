Jefferies a annoncé avoir initié le suivi du titre de Rexel avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 28 euros, faisant apparaître un potentiel baissier de 1%.
Dans une note diffusée dimanche, le bureau d'études américain dit ne pas percevoir l'étincelle suffisante pour se porter à l'achat sur le distributeur de matériel électrique, même si le marché résidentiel européen semble avoir touché selon lui le creux de son cycle.
Aux Etats-Unis, le secteur du logement reste quant à lui solide, fait valoir l'analyste, soutenu par des tendances de long terme porteuses comme la transition énergétique et la rénovation électrique et par des prix qui tiennent bien.
Ces facteurs devraient créer un environnement favorable pour la croissance et les marges de Rexel jusqu'en 2026, reconnaît Jefferies, qui juge cependant que la perspective de cette reprise est déjà bien intégrée dans les cours actuels.
Il existe par ailleurs des risques en France et en Allemagne, deux marchés importants pour Rexel, où la demande reste incertaine, poursuit-il, estimant que les investisseurs devraient attendre de disposer de davantage de preuves que Rexel peut maintenir ses marges élevées avant de mieux valoriser le titre.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 951 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (48%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (27%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (25%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (49,5%), Amérique du Nord (43,9%) et Asie-Pacifique (6,6%).
