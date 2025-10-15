BMW a éprouvé quelques soucis au démarrage mercredi matin à la Bourse de Francfort, après l'abaissement de la recommandation de Jefferies. Mais l'action du constructeur allemand, bien aidée par une bonne tenue du marché boursier européen, a progressivement remonté la pente.
Jefferies a arbitré BMW en faveur du grand rival Mercedes. Dans une étude parue ce matin, l'équipe de recherche menée par Philippe Houchois explique que le rapport risque/potentiel a basculé en faveur de Mercedes.
La banque précise qu'elle apprécie toutefois BMW pour sa stratégie ambitieuse de refonte technologique. C'est à court terme qu'il y a plus d'incertitude. En particulier, la défense proactive des parts de marché en Chine engendre des risques, entre autres liés aux aides aux concessionnaires et à la gestion des droits de douane, déjà identifiés mais qui ont entraîné une baisse des prévisions.
Jefferies abaisse d'acheter à conserver sa recommandation, et rabote de 92 à 85 EUR son objectif. La communication de BMW, jugée parfois erratique, n'a pas apaisé les inquiétudes. Le bureau d'études a révisé assez substantiellement ses attentes 2025 en anticipant une marge de 5,2% contre 5,6% précédemment.
L'opinion sur Mercedes reste à 'conserver', avec une valorisation relevée de 55 à 60 EUR l'action.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (72,7%) : 2 450 854 unités vendues en 2024, sous les marques BMW (2 200 217), MINI (244 925) et Rolls-Royce (5 712) ;
- prestations de financement des ventes (25%) ;
- vente de motocycles (2,3%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (210 385 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2024, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (28,8%), Chine (22,3%), Asie (10,4%), Etats-Unis (19%), Amériques (3,4%) et autres (2,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.