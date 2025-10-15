Jefferies lâche BMW et préfère Mercedes

BMW a éprouvé quelques soucis au démarrage mercredi matin à la Bourse de Francfort, après l'abaissement de la recommandation de Jefferies. Mais l'action du constructeur allemand, bien aidée par une bonne tenue du marché boursier européen, a progressivement remonté la pente.



Jefferies a arbitré BMW en faveur du grand rival Mercedes. Dans une étude parue ce matin, l'équipe de recherche menée par Philippe Houchois explique que le rapport risque/potentiel a basculé en faveur de Mercedes.



La banque précise qu'elle apprécie toutefois BMW pour sa stratégie ambitieuse de refonte technologique. C'est à court terme qu'il y a plus d'incertitude. En particulier, la défense proactive des parts de marché en Chine engendre des risques, entre autres liés aux aides aux concessionnaires et à la gestion des droits de douane, déjà identifiés mais qui ont entraîné une baisse des prévisions.



Jefferies abaisse d'acheter à conserver sa recommandation, et rabote de 92 à 85 EUR son objectif. La communication de BMW, jugée parfois erratique, n'a pas apaisé les inquiétudes. Le bureau d'études a révisé assez substantiellement ses attentes 2025 en anticipant une marge de 5,2% contre 5,6% précédemment.



L'opinion sur Mercedes reste à 'conserver', avec une valorisation relevée de 55 à 60 EUR l'action.

