Jefferies laisse son objectif inchangé sur Nordex malgré la baisse des commandes du 1er trimestre

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre et laisse inchangé son objectif de cours après l'annonce des chiffres de commande du 1er trimestre 2026.



L'analyste indique que Nordex a enregistré des commandes plus légères, mais toujours solides, au premier trimestre, atteignant 1,869 GW, soit 14 % de moins qu'au premier trimestre 2025 (2,182 GW), un record.



Le prix moyen par client (ASP) a progressé de 5 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'envergure des projets et aux effets de mix régionaux.



Selon l'analyste, cela représente des commandes de 1,7 milliard d'euros, soit 8 % de moins que les contrats à valeur ajoutée (VA).



" Ce chiffre semble se situer dans le bas de la fourchette prévue, même si l'ASP devrait surprendre positivement".



Fort d'un carnet de commandes bien rempli en Europe et en Amérique du Nord, la direction est confiante quant à la dynamique des commandes attendue pour 2026, comme l'a indiqué le DG, souligne le bureau d'analyse.



Jefferies anticipe une certaine volatilité compte tenu de la faiblesse saisonnière du premier trimestre après une série de résultats supérieurs aux attentes.