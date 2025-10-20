Jefferies livre son analyse sur le titre Amazon

Jefferies confirme son conseil à 'Achat' sur Amazon, avec un objectif de cours inchangé à 265 $. Le broker souligne une valorisation 'attractive à 12,0x l'EBITDA 2026', soit une décote de près de 30% par rapport à la moyenne des dix dernières années.



Selon Jefferies, Amazon 'reste en retard dans l'IA, mais travaille activement à combler cet écart'. Le bureau d'études met en avant une part de marché de 50% dans le cloud et une plateforme soutenue par des partenariats avec Anthropic, Cohere, Meta et Mistral, qui positionnent AWS comme 'la base la plus attractive pour développer et exécuter des applications d'IA'.



Le broker relève par ailleurs que le carnet de commandes AWS s'est accéléré sur les trois derniers trimestres (+14%, +20%, +25%), ouvrant 'une voie claire vers une croissance supérieure à 20% dès 2026', tout en maintenant des marges opérationnelles au-dessus de 30%.



Enfin, la note souligne 'une position de trésorerie record de 120 Md$' et un flux de trésorerie opérationnel attendu à 138 Md$ en 2025, offrant à Amazon 'une flexibilité stratégique considérable pour renforcer ses investissements dans l'IA et envisager des rachats d'actions'.