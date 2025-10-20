Jefferies confirme son conseil à 'Achat' sur Amazon, avec un objectif de cours inchangé à 265 $. Le broker souligne une valorisation 'attractive à 12,0x l'EBITDA 2026', soit une décote de près de 30% par rapport à la moyenne des dix dernières années.
Selon Jefferies, Amazon 'reste en retard dans l'IA, mais travaille activement à combler cet écart'. Le bureau d'études met en avant une part de marché de 50% dans le cloud et une plateforme soutenue par des partenariats avec Anthropic, Cohere, Meta et Mistral, qui positionnent AWS comme 'la base la plus attractive pour développer et exécuter des applications d'IA'.
Le broker relève par ailleurs que le carnet de commandes AWS s'est accéléré sur les trois derniers trimestres (+14%, +20%, +25%), ouvrant 'une voie claire vers une croissance supérieure à 20% dès 2026', tout en maintenant des marges opérationnelles au-dessus de 30%.
Enfin, la note souligne 'une position de trésorerie record de 120 Md$' et un flux de trésorerie opérationnel attendu à 138 Md$ en 2025, offrant à Amazon 'une flexibilité stratégique considérable pour renforcer ses investissements dans l'IA et envisager des rachats d'actions'.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.