Walt Disney a annoncé un BPA ajusté en léger repli de 3% à 1,11 dollar pour les 3 derniers mois de son exercice 2024-25, un niveau toutefois supérieur au consensus.
Suite à cette publication, Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 136 $.
Jefferies reste positifs quant aux flux de trésorerie disponibles et au rendement de la trésorerie.
L'analyste estime que les résultats d'exploitation du 4ème trimestre sont conformes aux attentes, tout comme, les objectifs prévisionnels pour l'exercice 2026.
'La vente directe au consommateur, portée par les offres groupées, devrait générer des marges supérieures à 10 % en 2026, et la normalisation des croisières et des parcs devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires prévisionnel des activités Expériences' indique le bureau d'analyse.
'La baisse probable du cours de l'action s'explique par le fait que ces prévisions sont pondérées sur le second semestre, ce qui ajoute à l'incertitude liée à la publication prochaine des informations sur les abonnements' rajoute Jefferies en conclusion de son étude.
The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- exploitation de médias de divertissement et production audiovisuelle (44,3%) : diffusion de programmes TV et de vidéo en flux continus (55,3% du CA ; Disney+, Disney+ Hotstar et Hulu), exploitation de chaînes TV et de stations radios (26% ; ABC Television Network, Disney, Freeform, FX et National Geographic) et autres (18,7% ; production et distribution de contenus audiovisuels, octroi de licences de films, etc.) ;
- exploitation de parcs d'attraction et de complexes hôteliers (36,7%) : gestion, au 01/10/2024, de 13 parcs à thème (40 hôtels) situés aux Etats-Unis (Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Aulani ; 6 parcs à thème et 22 hôtels), en France (Disneyland Paris ; 2 parcs à thème et 7 hôtels), au Japon (Tokyo Disney Resort ; 2 parcs à thème et 6 hôtels), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 1 parc à thème et 3 hôtels) et en Chine (Shanghai Disney Resort ; 2 parcs à thème et 2 hôtels). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ;
- production et distribution de programmes TV et de streaming vidéo axés sur le sport (19%) : ESPN et ESPN+.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79%), Europe (11,2%) et Asie-Pacifique (9,8%).
