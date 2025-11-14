Jefferies maintient sa recomandation à l'achat sur Alstom

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 25 E après la publication des résultats du 1er semestre.



Jefferies estime que cette mise à jour est très solide, même si les commandes du deuxième trimestre ont été inférieures de 3 % aux prévisions.



' Le ratio commandes/facturation est resté à un niveau élevé, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 2 % (+9 % en termes organiques) et l'EBIT ajusté du premier semestre a été supérieur de 3 % (marge supérieure de 10 points de base)' souligne le bureau d'analyse.



L'analyste note que le flux de trésorerie disponible a augmenté de 17 % à -770 millions d'euros, alors que les prévisions tablaient sur un maximum de -1 milliard d'euros, grâce aux acomptes versés.



'La direction souligne la poursuite de la croissance des marges sur les commandes enregistrées, la marge brute du carnet de commandes ayant encore augmenté de 20 pb' rajoute l'analyste.



Les prévisions pour l'exercice 2026 ont été confirmées, avec une croissance organique portée à plus de 5 % (contre 3 à 5 % précédemment).