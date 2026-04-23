Jefferies maintient son conseil à l'achat sur Gecina après les trimestriels

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 110 E après la publication des chiffres du 1er trimestre.



Jefferies souligne que la croissance des revenus locatifs à périmètre comparable (LFF GRI) a ralenti à +2,3 % au premier trimestre, les bureaux affichant une hausse de +1,5 %.



"Le taux d'occupation a légèrement diminué pour s'établir à 93,5 %. Cependant, la hausse des loyers reste soutenue à +18 % (+28 % dans le quartier central des affaires) et environ 10 % au-dessus des loyers de marché" indique l'analyste.



Jefferies note également que les prévisions pour l'exercice 2026 ont été confirmées, à un résultat net courant par action compris entre 6,70 EUR et 6,75 EUR.