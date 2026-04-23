Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 110 E après la publication des chiffres du 1er trimestre.
Jefferies souligne que la croissance des revenus locatifs à périmètre comparable (LFF GRI) a ralenti à +2,3 % au premier trimestre, les bureaux affichant une hausse de +1,5 %.
"Le taux d'occupation a légèrement diminué pour s'établir à 93,5 %. Cependant, la hausse des loyers reste soutenue à +18 % (+28 % dans le quartier central des affaires) et environ 10 % au-dessus des loyers de marché" indique l'analyste.
Jefferies note également que les prévisions pour l'exercice 2026 ont été confirmées, à un résultat net courant par action compris entre 6,70 EUR et 6,75 EUR.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (84,6%) ;
- logements (15,4%).
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,6 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (83,7%), logements (16,1%) et autres (0,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.