Jefferies maintient son conseil à l'achat sur IBM

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 360 $.



L'analyste anticipe une accélération de la croissance du secteur logiciel et des révisions à la hausse de ses prévisions, initialement fixées à 8 % pour l'exercice 2026.



"Cette croissance est portée par de solides indicateurs avancés pour Red Hat (croissance de 20 % des commandes), la synergie générée par des actifs de données stratégiques tels que HCP et CFLT (en attente) et une reprise des dépenses en logiciels mainframe" souligne Jefferies dans son étude.



Jefferies indique également que la valorisation, actuellement à 26 fois le BPA GAAP pour l'exercice 2027, pourrait progresser davantage avec une exécution plus rigoureuse du développement logiciel.