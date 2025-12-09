Jefferies maintient son conseil à l'achat sur Netflix

Jefferies maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours inchangé de 150$.



L'analyste estime que suite à un accord avec WBD, l'action restera dans une fourchette étroite à court terme en raison des inquiétudes liées au risque d'intégration, aux implications pour la croissance organique et à la question de savoir si l'algorithme de croissance de NFLX changera réellement après l'intégration.



Jefferies souligne dans son étude que le prochain catalyseur sera les prévisions pour 2026.



" La comparaison entre les revenus réels et les prévisions du marché permettra de se faire une idée de la trajectoire de croissance sous-jacente de NFLX et indiquera si l'acquisition est une décision offensive ou défensive" explique le bureau d'analyse.