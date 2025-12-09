Jefferies maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours inchangé de 150$.
L'analyste estime que suite à un accord avec WBD, l'action restera dans une fourchette étroite à court terme en raison des inquiétudes liées au risque d'intégration, aux implications pour la croissance organique et à la question de savoir si l'algorithme de croissance de NFLX changera réellement après l'intégration.
Jefferies souligne dans son étude que le prochain catalyseur sera les prévisions pour 2026.
" La comparaison entre les revenus réels et les prévisions du marché permettra de se faire une idée de la trajectoire de croissance sous-jacente de NFLX et indiquera si l'acquisition est une décision offensive ou défensive" explique le bureau d'analyse.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
A fin 2024, Netflix, Inc. compte environ 302 millions d'abonnements.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,8%), Amérique latine (12,4%) et Asie-Pacifique (11,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.