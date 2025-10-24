Jefferies maintient son conseil et son objectif sur Accor

Le groupe a publié hier soir ses chiffres du 3ème trimestre. Jefferies estime que la performance du troisième trimestre est conforme aux attentes prudentes. Suite à cette publication, l'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de 53 E.



' Les commentaires positifs sur les échanges actuels, la révision à la hausse des prévisions d'EBITDA pour l'exercice, le nouveau rachat d'actions, l'évaluation de l'introduction en bourse potentielle d'Ennismore et les commentaires rassurants sur le processus de cession d'Essendi devraient être bien accueillis et soutenir la surperformance du titre' indique le bureau d'analyse.



Pour l'exercice 2025, Accor a confirmé ses perspectives. Le groupe vise une croissance du RevPAR entre 3% et 4% et une croissance du réseau autour de 3,5%.