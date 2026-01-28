Jefferies maintient son conseil sur Adecco avant la publication des résultats

Jefferies maintient sa note à sous-performance sur le titre avec un objectif de cours de 20 francs suisses avant la publication des résultats du 4ème trimestre prévue le 25 février.

Jefferies estime que les résultats du quatrième trimestre 2025 devraient mettre en évidence la poursuite d'une croissance organique supérieure à celle de ses concurrents.



Les prévisions portent sur une croissance organique au quatrième trimestre conforme à celle du troisième trimestre (+3,6 % en glissement annuel), ce qui correspond aux attentes actuelles du consensus à +3,7 % (Jefferies +3,9 %).



Jefferies s'attend à un EBIT ajusté pour le quatrième trimestre globalement conforme au consensus.



Jefferies table sur un EBIT ajusté de 219 millions d'euros, soit +17 % en glissement annuel (conforme au consensus de 216 millions d'euros). "Cela implique une marge EBIT ajustée de 3 % pour l'exercice, conformément aux prévisions" souligne l'analyste.



L'analyste avertit toutefois qu'un nouvel épisode de pression sur la marge brute " ne serait probablement pas bien accueilli " par le marché.