Jefferies estime que les résultats du quatrième trimestre 2025 devraient mettre en évidence la poursuite d'une croissance organique supérieure à celle de ses concurrents.

Les prévisions portent sur une croissance organique au quatrième trimestre conforme à celle du troisième trimestre (+3,6 % en glissement annuel), ce qui correspond aux attentes actuelles du consensus à +3,7 % (Jefferies +3,9 %).

Jefferies s'attend à un EBIT ajusté pour le quatrième trimestre globalement conforme au consensus.

Jefferies table sur un EBIT ajusté de 219 millions d'euros, soit +17 % en glissement annuel (conforme au consensus de 216 millions d'euros). "Cela implique une marge EBIT ajustée de 3 % pour l'exercice, conformément aux prévisions" souligne l'analyste.

L'analyste avertit toutefois qu'un nouvel épisode de pression sur la marge brute " ne serait probablement pas bien accueilli " par le marché.