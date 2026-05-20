Jefferies confirme son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 70 E après la publication des chiffres du 1er trimestre.
Jefferies note que la croissance des loyers à périmètre comparable a ralenti à +2,0 % au 1er trimestre (+2,7 % sur l'exercice 2025 et +3,2 % au 1er trimestre 2025).
L'analyste indique également dans son étude du jour que le revenu net par action (RNA) s'établit à 80,34 EUR, en hausse de 2,5 % par rapport au trimestre précédent.
Jefferies souligne que les chiffres du premier trimestre sont artificiellement gonflés par la consolidation de Cofinimmo à compter du 10 mars 2026 , suite au succès de l'offre d'Aedifica, qui détient actuellement 80 % des actions.
"À périmètre comparable, la valeur du portefeuille a progressé de 0,18 % au premier trimestre 2026, soit une hausse pour le cinquième trimestre consécutif (contre +1,3 % sur l'exercice 2025 et +0,25 % au premier trimestre 2025)" rajoute Jefferies.
Le portefeuille d'investissements du groupe combiné s'élève désormais à 539 millions d'euros, dont 5 nouveaux projets d'une valeur de 50 millions d'euros au premier trimestre 2026, soit une croissance annuelle composée (YoC) de 5,8 %, précise Jefferies.
Aedifica est une société immobilière réglementée publique (SIR) spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de santé (particulièrement logements des seniors).
A fin 2025, le patrimoine immobilier, composé de 635 sites, s'élève, en juste valeur, à 6 285,2 MEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.