Jefferies maintient son conseil sur Aedifica après la publication du 1er trimestre

Jefferies confirme son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 70 E après la publication des chiffres du 1er trimestre.



Jefferies note que la croissance des loyers à périmètre comparable a ralenti à +2,0 % au 1er trimestre (+2,7 % sur l'exercice 2025 et +3,2 % au 1er trimestre 2025).



L'analyste indique également dans son étude du jour que le revenu net par action (RNA) s'établit à 80,34 EUR, en hausse de 2,5 % par rapport au trimestre précédent.



Jefferies souligne que les chiffres du premier trimestre sont artificiellement gonflés par la consolidation de Cofinimmo à compter du 10 mars 2026 , suite au succès de l'offre d'Aedifica, qui détient actuellement 80 % des actions.



"À périmètre comparable, la valeur du portefeuille a progressé de 0,18 % au premier trimestre 2026, soit une hausse pour le cinquième trimestre consécutif (contre +1,3 % sur l'exercice 2025 et +0,25 % au premier trimestre 2025)" rajoute Jefferies.



Le portefeuille d'investissements du groupe combiné s'élève désormais à 539 millions d'euros, dont 5 nouveaux projets d'une valeur de 50 millions d'euros au premier trimestre 2026, soit une croissance annuelle composée (YoC) de 5,8 %, précise Jefferies.