Jefferies maintient son conseil sur EQT après la publication des résultats

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de cours de 370 SEK après la publication des résultats du premier semestre d'EQT



L'analyste indique dans son étude que l'EBITDA ajusté dépasse les attentes de 12%, grâce à une hausse du ratio cours/bénéfice et à des coûts légèrement supérieurs (marge de 59,5%).



Jefferies souligne que les actifs sous gestion s'élèvent à 155 milliards d'euros grâce à sa nouvelle stratégie d'infrastructure basée sur l'IA (taux de commission de 50 à 75 points de base).



L'analyste indique également que les prévisions pour le cycle de levée de fonds d'EQT ont été revues à la hausse, dépassant désormais les 140 milliards d'euros (contre environ 125-130 milliards d'euros auparavant).



"La levée de fonds se déroule sans encombre. EQT a généré des entrées brutes de +17,8 milliards d'euros (valeur comptable +6,9 milliards d'euros) au deuxième trimestre 2026, qui, avec des réductions de -2,1 milliards d'euros, des sorties de -3,5 milliards d'euros et des effets de change et autres de +1,9 milliard d'euros, ont porté les actifs sous gestion au 30 juin à 155,4 milliards d'euros (valeur comptable 145,4 milliards d'euros)" indique le bureau d'analyse.



"L'EBITDA ajusté a dépassé les attentes de 12% grâce à la hausse des commissions de performance et des revenus de placements. Le chiffre d'affaires total a progressé de 7% à 1 407 millions d'euros (contre 1 311 millions d'euros précédemment), les revenus liés aux honoraires étant conformes aux prévisions à 1 141 millions d'euros (contre 1 140 millions d'euros précédemment)" précise Jefferies dans son étude.



Selon l'analyste, les commissions de performance et les revenus de placements ajustés ont quant à eux bondi de 56% à 266 millions d'euros (contre 171 millions d'euros précédemment).



"Les coûts n'ont augmenté que de 1% à 570 millions d'euros (contre 566 millions d'euros précédemment), ce qui a permis d'atteindre un EBITDA ajusté supérieur de 12% aux attentes, à 837 millions d'euros (contre 745 millions d'euros précédemment), soit une marge d'EBITDA ajustée de 59,5% (contre 56,8% précédemment). L'EBITDA lié aux honoraires de gestion s'est établi à 571 millions d'euros (contre 574 millions d'euros précédemment), conformément aux prévisions, et la marge d'EBITDA liée aux honoraires a atteint 50,0% (contre 50,3% précédemment)" rajoute Jefferies en conclusion.